Duplice femminicidio a Cisterna | la rivelazione di Desyree | Sodano voleva che lo ammazzassi

Un 27enne, maresciallo della guardia di finanza, ha ucciso la madre e la sorella della sua ex ragazza in una villetta di Cisterna di Latina. La ... (ilcorrieredellacitta)

Desyrée Amato ha raccontato agli investigatori i tragici momenti in cui l'ex Chistian Sodano ha ucciso a colpi di pistola sua madre e sua sorella a ... (fanpage)

Christian Sodano, il 27enne accusato di Duplice omicidio a Cisterna di Latina, è stato interrogato nelle ultime ore in procura: non una lacrima, ... (ilcorrieredellacitta)

Non ha lasciato trapelare alcuna emozione Christian Sodano, il maresciallo della Guardia di Finanza che ha ucciso Nicoletta Zomparelli e Renèe ... (fanpage)

Duplice femminicidio di Cisterna, in corso l'interrogatorio di Sodano: E' indagato per il duplice omicidio volontario della madre e della sorella della sua fidanzata, Nicoletta Zomparelli e Rene'e Amato ...

Cominciato nel carcere di Latina l’interrogatorio di convalida di Christian Sodano: LATINA – E’ arrivato poco dopo le 9,30 nel carcere di Via Aspromonte a Latina, il gip del Tribunale Giuseppe Cario (in foto) per l’interrogatorio di convalida di Christian Sodano. Il militare è detenu ...

Killer di Latina, Sodano si faceva chiamare "Psycho". Le analogie con Turetta: Nel suo zaino c'erano scotch, buste e manette. Oltre a due manganelli e un paio di guanti". Gli inquirenti indagano sulla premeditazione ...