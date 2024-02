Dune | chi sono gli Harkonnen? la spiegazione sulla casata del film

La sorellanza delle Bene Gesserit è uno dei grandi ordini su cui si regge l’universo di Dune . Considerate delle vere e proprie streghe, per via dei ... (screenworld)

In moto sulle dune di una spiaggia in Sardegna - sanzionati due turisti tedeschi

AGI - Si sono filmati mentre in moto scorrazzavano sulle dune di Piscinas, sul litorale di Arbus, in Sardegna, dove erano arrivati per un tour di ... (agi)