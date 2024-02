Dune 2 | le prime recensioni dall’estero | “Film sbalorditivo”

Stanno arrivando le prime recensioni di Dune - Parte 2, il tanto atteso sequel di Denis Villeneuve dal cast

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La risposta della critica a: Parte Due, dopo la premiere londinese del 15 febbraio, è unanime ed entusiastica; nelle, ilè stato lodato senza riserve per la sua incredibile potenza visiva, e per la capacità di trasporre su schermo un immaginario articolato e complesso come quello creato da Frank Herbert a metà degli anni ’60 nel romanzo omonimo, di cui questotraspone la seconda metà. A colpire particolarmente i recensori, oltre alla componente visiva, sono state le interpretazioni dei protagonisti, da Timothee Chalamet a Zendaya, passando per Austin Butler e Rebecca Ferguson. La magnificenza della messa in scena ha scomodato, in alcuni, paragoni importanti con kolossal entrati di diritto nella storia del cinema. E proprio da qui partiamo per ...