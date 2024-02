Dune 2 | Anya Taylor-Joy sarà nel film | l’annuncio spiazza tutti!

Dune - Parte 2 è in arrivo nelle sale di tutto il mondo, un sequel tanto atteso quanto dibattuto negli ultimi giorni e settimane. La splendida

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 16 febbraio 2024)-Joynel cast di: Parte Due in un ruolo a sorpresa; è stata la stessa giovane attrice a confermare la propria presenza nel, durante l’anteprima londinese del 15 febbraio. La scioccante rivelazione arriva dopo che, nella giornata di mercoledì 14 febbraio, la scheda Letterboxd delaveva già segnalato Joy come parte del cast, ma, come detto, a fugare definitivamente ogni dubbio è stata proprio la stessa attrice, che ha stregato tutti presentandosi in Leicester Square, insieme ai suoi colleghi, avvolta in un lungo e ieratico vestito bianco firmato Dior.Joy alla premiere di: Part 2 – fonte: Instagram-Joy ha successivamente ufficializzato la sua presenza durante una live ...