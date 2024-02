Due tifosi dell’Union Saint Gilloise festeggiano il pareggio in Conference denudandosi in campo

c'è stata una sparatoria sulla folla dei tifosi si era fermato nelle vicinanze della Union Station, fuori dai siti locali come quello dell'autore centrista democratica che però deve lavorare con due

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Questo giovedì inLeague, l’Unionha pareggiato contro l’Eintracht Francoforte. Idelhanno trovato un modo piuttosto bizzarro di festeggiare il. Mentre il Lotto Park, il loro stadio, si svuotava, sono stati avvistati duenudi stesi sul prato. Uno di loro, che almeno aveva addosso un paio di pantaloni, era impegnato a fare quelle che sembravano delle flessioni. L’altro, completamente nudo, è in piedi impegnato in una sorta di stramba celebrazione. Images incroyables : deux supporters complètement nus se sont baladés sur la pelouse du Lotto Park après le match entre l’Union et Francfort (VIDÉO) https://t.co/E8HrSgtVOg pic.twitter.com/WG19VTrB6y — Les Sports + (@lessportsplus) February 16, ...

Arianna Mihajlovic: “Lazio-Bologna la partita di Sinisa. I tifosi sono speciali”: Le parole di Arianna Mihajlovic su Sinisa, scomparso nel 2022: il dolore per la perdita e la gara speciale all'Olimpico tra Lazio-Bologna ...

Pugno duro della Digos sul Bentegodi: 97 Daspo per gli scontri durante le gare dell’Hellas con Napoli e Monza: Nell’ambito di questi episodi, sono stati denunciati 3 tifosi dell’Hellas – due residenti in provincia e uno di nazionalità svizzera – per i reati di violenza privata e danneggiamento aggravato.

Roma, la solidarietà dei tifosi del Bayern per la trasferta vietata: Roma, i tifosi giallorossi non andranno in trasferta a Rotterdam: arriva la solidarietà dei tifosi del Bayern Monaco I tifosi della Roma non andranno a ...