presente da un paio d'anni in Italia e già arrestato nel dicembre scorso per spaccio è stato segnalazione alla Prefettura con contestuale ritiro della patente di guida in quanto assuntore di droga.

Droga, arrestato trafficante italiano trovato con un chilo di hashish (Di venerdì 16 febbraio 2024) Arezzo, 16 febbraio 2024 – La Polizia Stradale di Arezzo, ieri pomeriggio, ha intercettato e arrestato un trafficante di Droga, mentre stava percorrendo l'Autostrada del Sole diretto verso il nord Italia. Erano appena passate le 16:00 quando una pattuglia della Sottosezione di Battifolle ha fermato per un controllo una Jeep Renegade con targa italiana, con a bordo il solo conducente, un cittadino italiano trentacinquenne. Gli agenti da un primo sommario controllo, si sono subito accorti che nonostante le apparenze c'era qualcosa che non andava nel comportamento dell'uomo, così lo hanno invitato in ufficio per effettuare degli ulteriori accertamenti. Da un'accurata perquisizione del veicolo i poliziotti hanno trovato nel bagagliaio, ben occultata sotto la ruota di scorta, una busta di ...

