Droga ai clienti in carcere | avvocato patteggia 4 anni e due mesi

più di due grammi di droga sono costati il carcere ad un 55enne di Scampia già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri della stazione locale lo hanno arrestato mentre cedeva ad alcuni 'clienti' 7

(Di venerdì 16 febbraio 2024) TREVIGLIO. Era stato arrestato trefa. Accusato di aver portato cocaina a due suoi assistiti in cella. Compreso nella pena anche l’incendio appiccato alla sua Jaguar. Quattro in attesa che il gup si pronunci.

Nuova condanna per l’ex agente immobiliare Omar Confalonieri , che dovrà scontare altri sei anni di carcere dopo la sentenza del gup di Milano nel ... (open.online)

Controlli anti droga a Roma , fermato un pusher sor Preso a spacciare in un locale di Via Portonaccio. Tra i suoi precedenti anche un fermo a Milano, ... (ilcorrieredellacitta)

L’avvocato Gi anni Ferriero ha patteggia to a 4 anni e 2 mesi : è stato ritenuto responsabile di consegnare droga ai suoi assistiti in carcere .Continua ... (fanpage)

Fentanyl, la droga letale. C’è la stretta del governo: «Può diffondersi in Italia». Dopo i primi sequestri fermato un medico a Roma: Una rete capillare che chiama a raccolta tutti i protagonisti in materia di “antidroga” per prepararsi all’avanzata di un oppiaceo “mortale” che solo negli Stati ...

Cessione di droga in carcere, l’avvocato Ferriero patteggia 4 anni e 2 mesi: Ha patteggiato una pena di 4 anni e 2 mesi Gianni Ferriero, avvocato di 48 anni, accusato di aver ceduto della droga in carcere ad un paio di ... secondo l’accusa l’avrebbe ceduta ad un altro cliente, ...

Milano: spaccia droga nei pressi della stazione, arrestato 23enne a Pioltello: Ieri, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 23 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di ...