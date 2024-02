Dove va a finire l’acqua della Fontana di Trevi? La curiosità che non tutti conoscono

il grano viene inviato alla macinazione , dove la semola di grano duro viene impastata con acqua L'impasto viene poi trafilato per ottenere la Per finire, la pasta viene essiccata , molto

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Chiunque sia andato almeno una volta a Roma non ha potuto non visitare ladie lasciarsi cullare dallo scorrere del, scattando una foto e lanciando una monetina come portafortuna. LEGGI ANCHE: — Roma, il passaggio segreto vicino alladi: se lo percorri rimarrai a bocca aperta >> Nessuno, tuttavia, si è mai chiesto che fine fache esce: essa è controllata da Acea che monitora anche l’impianto di illuminazione artistica del monumento. Acquadi? Cosa sapere Acea, azienda comunale energia e ambiente, lavora costantemente e quotidianamente affinchédidia Roma sia pulita e non vada ...