Dottori a quattro zampe | Cani e gatti in ospedale | ora anche l’Oms riconosce il valore della pet-therapy

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Entrano in corsia ad allietare la vita dei pazienti costretti alla ‘cattività’ ospedaliera. Non indossano camice e stetoscopio ma rivestono ugualmente un ruolo significativo nel percorso terapeutico dei malati e, soprattutto, nel loro modo di affrontare la malattia. Sono i ‘dog-tori’ Matilde, Kao e Muky e il ‘doc-gatto’ Amilcare, protagonisti degli interventi assistiti con animali nel reparto di pediatria e, da poco,in geriatria e medicina riabilitativa dell’. "Un’esperienza iniziata grazie all’incontro magico tra due anime belle – racconta Elena Vetri, vicedirettore del nosocomio –. Un paziente seguito dalla Fondazione Opera don Pippo non riusciva a sottoporsi a un esame oculistico: un problema risolto grazie all’interventolabrador Matilde". Dalla presa di coscienza dell’importanza del ‘dog-tore’ all’ingresso ...