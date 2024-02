Dopo Geolier anche la De Crescenzo chiede un riconoscimento | “Sono un simbolo per i giovani”

'Nuova scena', gli episodi rap con Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain. Noomi Rapace nello spazio Accorsi ne è anche il protagonista maturo, affiancato da Micaela Ramazzotti . Nel cast, c'è pure '

La carriera di Mahmood ora brilla come una tuta gold: L’artista italo-egiziano non è riuscito a mantenere il suo incredibile record e – per la prima volta dopo tre partecipazioni (due tra ... come abbia visto con Angelina Mango e Geolier, poteva ...

Vittorio Emanuele Parsi esce dal coma, il compagno di Tiziana Panella: "Ero nell'Ade, ho visto le anime": Il professor Vittorio Emanuele Parsi, compagno di Tiziana Panella, dopo il coma racconta quei giorni come un fiume melmoso: "Ero nell'Ade" ...

Osimhen, la decisione sulla convocazione per il Genoa: il piano del club: Osimhen era annunciato alle 8 di ieri, o giù di lì, ma poi il volo da Lagos è arrivato a Istanbul con un ritardo tale da fargli perdere la coincidenza delle 6. Così il Corriere dello Sport scrive del ...