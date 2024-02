Domenica esame Jesina per il Montefano Gigli | Dobbiamo dare un seguito a quanto fatto

(Di venerdì 16 febbraio 2024) "A Jesi ci attende una gara difficile, una partita in cuiunfinora". Lorenzo, direttore sportivo del, è consapevole dell’importanza della posta in palio nella seconda trasferta di fila dopo quella vittoriosa a Tolentino. "Troveremo un avversario – aggiunge – reduce da un momento delicato, con la contestazione dei tifosi dopo la sconfitta di. I leoncelli saranno determinati a disputare una gara tosta per non farsi risucchiare dalle zone calde della classifica, ma anche noi saremo motivati per". La squadra si sta preparando con molta attenzione ben consapevole del momento delicato della stagione. ...

credibilità . In un termine, Stefano Domenicali , riassume la posta in gioco nell'esercizio dei ruoli tra FOG e FIA , ovvero, tra chi detiene i diritti ... (247.libero)

Atletico Madrid, altro ko dopo Morata: allarme Simeone per l'Inter: Nuovo infortunio in casa Atletico Madrid e altra brutta notizia per Simeone in vista della Champions League. Martedì 20 febbraio i Colchoneros saranno a San Siro per la sfida contro l' Inte r e dopo l ...

Il Bologna sogna europeo. Tornano gli incubi per la Fiorentina: Va al Bologna un derby dell’Appenino dal sapore europeo. I felsinei vogliono tornare a giocare nelle coppe europee e ora sognano di farlo passando per la porta principale: la Champions League. Un gol ...

Sbranato dai rottweiler, i proprietari dei cani indagati per omicidio colposo: Sono indagati per omicidio colposo i due proprietari dei rottweiler che domenica mattina hanno attaccato e ucciso Paolo Pasqualini mentre faceva jogging nel bosco di Manziana, in provincia di Roma. In ...