Doig | «Vi spiego perché il Sassuolo è un posto fantastico»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Josh, nuovo giocatore del, ha parlato al Times del suo trasferimento dal Verona in neroverde Josh, nuovo giocatore del, ha parlato al Times del suo trasferimento dal Verona in neroverde. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Sono qui solo da tre settimane ma si vede già che è un, e non credo di esserci mai stato più felice. Il Mapei Football Center è assolutamente, all’avanguardia. Il club ha una visione chiara di dove vuole essere, con un ottimo sostegno da parte dei proprietari. Puoi sentire l’atmosfera positiva qui, anche quando le cose sul campo non stanno andando come vorremmo».