DOC 3 | il sacrificio di Agnese per il bene di Andrea

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Quanto è grave il mistero che aleggia suda spingerea fare in modo di allontanarlo per sempre?

“Doc – Nelle tue mani 3”: la recensione di Aldo Grasso: D OC – NELLE TUE MANI Genere: drammatico Regia: Jan Michelini, Ciro Visco, Beniamino Catena, Giacomo Martelli. Con Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Alberto Boubakar Malanchino. Su RaiUno e ...

Un po' di Barletta su Rai Uno: Roberta è Luna in "Doc": C'è anche un po' di Barletta in "Doc- nelle tue mani 3". È andata in onda su Rai Uno, ieri sera, la parte della stagione in cui tra le protagoniste c'è la concittadina Roberta Filannino, che veste i p ...