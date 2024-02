Divisione 1 maschile Gea sconfitta in casa dal Donoratico

(Di venerdì 16 febbraio 2024)mette fine alla striscia di vittorielinghe della Gea inregionale 1. Il successo dei livornesi (60-67) è arrivato al termine di un incontro disputato a due velocità dai ragazzi di Santolamazza. I grossetani sono partiti forte, imponendo il loro gioco e con buoni canestri hanno preso un buon margine nel primo quarto, rallentando nel secondo periodo, ma allungando fino al più 14 con una buona difesa. Nella ripresasi è rifatto sotto e nel finale ha messo in tasca la vittoria con una buona percentuale al tiro. I grossetani (che dopo la bella partenza hanno messo a segno 36 punti in 30’), nonostante qualche buon tiro di capitan Furi, le incursioni di Fanelli e di Scurti, un paio di triple di Romboli, non sono riusciti a cambiare marcia consentendo il recupero ospite. Gea: Scurti 11, ...

BASKET - SERIE "DR2» MASCHILE. Centro Computer Cefa sconfitto nel derby. I gialloneri cedono solo nel finale all’Academy: Il Lucca Academy vince il derby di Divisione Regionale "2" contro il Centro Computer Cefa. Il Cefa ha lottato fino alla fine ma non è riuscito a riaprire completamente il match. Prossima sfida decisiv ...

Wicked, il produttore difende la divisione in due capitoli del film: Wicked è stato diviso in due parti per non penalizzare l'adattamento tratto dall'omonimo musical di successo, una decisione giustificata anche dal produttore del film.

Security Tape Senigallia, primo posto nella stagione regolare: Una grande Security Tape Senigallia vince alla grande lo scontro diretto dell’ultima giornata di Prima Divisione Maschile, espugnando 3-0 il campo del Nova Volley Loreto. Con questo successo i neroazz ...