E sono molto fiera di me, anche se adesso sono DISTRUTTA, e chi ha parlato con me LO SA! Non c'è bisogno di dare nomi. io questo NON ME LO MERITAVO. Pronta la replica di Daniele: La mia ragazza mi

"Distrutta, non me lo meritavo", rottura improvvisa per la coppia del Grande Fratello: perché si sono lasciati (Di venerdì 16 febbraio 2024) Una ex concorrente del GF Vip ha deciso di essere completamente sincera con i suoi fan. Ecco cosa è successo con il fidanzato. In questo periodo, due ex vipponi stanno facendo molto discutere. Negli ultimi mesi, si sono lasciati andare a numerosi sfoghi sui social network. La loro storia d'amore, fin dalla fine dell'ultima edizione, è stata caratterizzata da alti e bassi. Hanno sempre provato a ricostruire il loro rapporto, però, al momento, sembrano aver raggiunto il punto di non ritorno. Due ex vipponi si sono lasciati – (IG @alfosignorini) – cityrumors.itLa donna ha messo al corrente i fan della sua decisione. È stata piuttosto dura a causa del dolore subito. Non ha potuto far a meno di far emergere le emozioni e di fare luce su determinati aspetti. Pare non voglia più cambiare idea. Una ex vippona ha detto basta:

