Diritto all' oblio | Google non avverte più quando rimuove i dati

bensì un loro diritto: è noto che, ormai da decenni, il Uil Pubblica Amministrazione " l'amarezza dei lavoratori di fronte all' " l'amarezza dei lavoratori di fronte all' inspiegabile oblio delle

Mentre tutti, social e giornali, si stanno occupando esclusivamente del termine “nullatenente” utilizzato da Fedez in un’udienza che risale al 2020, ... (giornalettismo)

Nominato il Garante delle persone detenute, è l’avvocato Valentina Abu Awwad: Svolge la propria attività professionale prevalentemente nel campo del diritto penale e del diritto dell'immigrazione. “Auguro buon lavoro all’avvocato Valentina Abu Awwad per l’incarico di assoluta ...

Esame avvocato 2024: il decreto Milleproroghe conferma il regime speciale: Il decreto Milleproroghe in fase di conversione rinvia al 2025 la riforma forense. Esami di abilitazione con due prove e proroga regime transitorio per patrocinare in Cassazione ...

Alexei Navalny ma non solo. Da Nemtsov e Politkovskaya fino a Prigozhin: tutte le morti...: Nell'ottobre dello stesso anno, Khodorkovsky, il magnate della Yukos, rivale politico di Putin, viene arrestato all'aeroporto di Novosibirsk e condannato per evasione fiscale. E ancora: l'anno dopo a ...