Diocesi Acireale | colletta per la Terra Santa

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 Domenica 18 febbraionazionale per esprimere solidarietà e partecipazione a favore delle zone di guerra. In Quaresima, inoltre, sosteniamo il progetto diocesano “Casa e Lavoro” Don Orazio Tornabene, direttore Caritas: “La conversione del cuore si traduca in gesti concreti di carità” Ladiaccoglie la proposta della presidenza della CEI che chiede alle comunità cristiane di sperimentarsi nella carità dando vita ad unanazionale a sostegno degli interventi umanitari e per i progetti di pace e riconciliazione in. Nelle terre martoriate dalla guerra, come ricorda Caritas Italiana, la povertà e la sofferenza hanno raggiunto proporzioni esorbitanti. La tensione è ormai altissima in tutta la regione ...