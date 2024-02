Dinosauri | la mostra a Bologna | orari e biglietti

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 – L'evento che riporta in vita iin giro per l'Italia fa tappa anche a, dal 24 febbraio al 1 aprile 2024. " D inosauri in città" vi aspetta all'area Ippodromo in via dell'Arcoveggio 41 per rivivere un'esperienza indietro nel tempo, in pieno periodo preistorico. In oltre 1800 metri quadrati di esposizione, i visitatori possono ammirare riproduzioni robotizzate e a grandezza naturale di queste maestose creature. L'esposizione Dopo il grande successo riscontrato a Roma, Genova, Milano e Torino, lain città" arriva anche aper permettere agli appassionati e ai curiosi di viaggiare nel tempo con l'immaginazione. L'evento è dedicato a tutti, piccoli ma anche grandi, e presenta in oltre 1800 metri quadrati decine di ...

Dinosaurs World: Expo dei Dinosauri robotizzati: Immergiti nel fantastico universo dei dinosauri! Una mostra unica in Europa di una trentina di dinosauri robotici a grandezza naturale in un paesaggio sonoro coinvolgente. Per la prima volta in un ...

Venti dinosauri alla stazione di Porta Nuova: in mostra anche il Terizinosauro e il Badajasauro: In attesa dell’arrivo del treno o passeggiando nella galleria commerciale della stazione Porta Nuova, sarà facile imbattersi in più di venti dinosauri a grandezza originale, dal Tirannosauro al Tricer ...