Lo spirito è sempre quello degli inizi. Del giovane artista che ha "davanti un altro viaggio e una città in teatro ma quasi dietro entrare il pubblico non solo in teatro ma quasi dietro le quinte:

Dietro le quinte del debutto di Pharrell da Louis Vuitton, con LeBron James, Pusha-T e altri ancora (Di venerdì 16 febbraio 2024) Nessuna sfilata di moda a memoria d'uomo ha attirato l'attenzione mondiale come la sfilata maschile Primavera/Estate 2024 di Louis Vuitton dello scorso giugno, che ha segnato lo storico debutto di Pharrell Williams come direttore creativo della Maison. Ora, LV ha offerto lo sguardo più succoso e intimo sulla creazione di quella collezione storica attraverso un nuovo breve documentario - in anteprima esclusiva su GQ - che segue Pharrell mentre lavora con il suo team di designer per ideare l'ormai iconica stampa Damouflage, dirige LeBron James in un'importante campagna pubblicitaria e entra in studio con Pusha-T per creare la colonna sonora della sfilata. Guardate il documentario completo qui sotto, e poi date un'occhiata alla nostra recensione ... Leggi tutta la notizia su gqitalia (Di venerdì 16 febbraio 2024) Nessuna sfilata di moda a memoria d'uomo ha attirato l'attenzione mondiale come la sfilata maschile Primavera/Estate 2024 didello scorso giugno, che ha segnato lo storicodiWilliams come direttore creativo della Maison. Ora, LV ha offerto lo sguardo più succoso e intimo sulla creazione di quella collezione storica attraverso un nuovo breve documentario - in anteprima esclusiva su GQ - che seguementre lavora con il suo team di designer per ideare l'ormai iconica stampa Damouflage, dirigein un'importante campagna pubblicitaria e entra in studio con-T per creare la colonna sonora della sfilata. Guardate il documentario completo qui sotto, e poi date un'occhiata alla nostra recensione ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza