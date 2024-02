Diablo 4 in arrivo su Game Pass | ecco quando potremo giocarlo

Microsoft insomma vuole vedere, innanzitutto, come l'arrivo dei Sarah Bond, presidente di Xbox, ha annunciato che Diablo IV ha annunciato che Diablo IV entrerà nel catalogo di Game Pass il 28

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Con gran sorpresa di tutti i giocatori del mondo è arrivato l’annuncio che tutti stavano aspettando.IV arriva ufficialmente sulil 28 Marzo 2024. Il nuovo capitolo di Blizzard Entertainment è il primo titolo della Activision ad arrivare sul servizio di abbonamento Microsoft dopo l’acquisizione della compagnia. In tanti lo speravano e in egual misura si aspettava questo momento. Il quarto capitolo delle avventure dei Nephilim in lotta contro i giochi di potere tra Angeli e Demoni arriva sul. Sia sulla console Xbox che nella sua versione per PC, in modo tale da venire incontro ai gusti di tutti. In meno di tre mesi ha superato i 12 milioni di giocatori ed è stato un titolo molto discusso. Se da un lato molti lo hanno criticato per il suo ende troppi ...