Di scena le filodrammatiche Nove appuntamenti da stasera con le compagnie teatrali locali

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il “caso Withmore“sarà into e vivisezionato sul palco dell’auditorium del Pertini. Un caso nelle mani del solerte commissario di polizia Hatelex e del suo abilissimo assistente, il detective Parcel. I due investigatori hanno tutta l’intenzions di svelare il mistero – quasi dimenticato – della scomparsa del piccolo Jeroen e impedire che dei ragazzi commettano i delitti che stanno pianificando. La Silloge propone alle 21 “La scala Shepard“, “surreal thriller“, per la sesta edizione della rassegna teatrale delledi Cinisello Balsamo.serate con quella di oggi, sempre il venerdì, che accompagneranno gli appassionati del genere in un percorso culturale variegato in collaborazione con l’associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda. "Si tratta di ...