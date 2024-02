Di Napoli | «L’Inter troverà una Salernitana diversa Io tra due fuochi»

duro faccia a faccia con l'attaccante del Napoli tinte giallorosse con De Rossi che non vede l'ora L'ivoriano troverà un sistema di gioco cambiato preoccupazioni dopo i 4 gol incassati con l'Inter,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Arturo Di, doppio ex di Inter e, dice la sua sul club di Salerno dopo il cambio d’allenatore. Di seguito le considerazioni dell’ex calciatore intervenuto su Radio Sportiva. CAMBIAMENNTI – Dopo aver ampiamente analizzato il momento del, Arturo Disi sofferma sulla: «Sono andato a vedere-Empoli e nell’ultimo quarto d’ora mi è sembrata una squadra in difficoltà. Ora ha preso un allenatore che ha coraggio, propositivo. Conosco molto bene Fabio Liverani, ha coraggio e nulla da perdere. Quindi credo che troveremo una squadra, quantomeno nello spirito perché a volte i cambi d’allenatore servono più per dare una sterzata a livello mentale. Laè un popolo a cui voglio molto bene ...

L'Inter non era così più forte. Lo è diventata perché è stata costruita, gestita e allenata bene, cosa che non si può dire delle non-inseguitrici. ... (liberoquotidiano)

Il ritorno di fiamma del presidente del Napoli per Conte e l’intervista del tecnico salentono al ‘Telegraph’. Ha parlato anche dell’ex allenatore di ... (terzotemponapoli)

Champions League Ottavi Andata Lazio vs Bayern Monaco (Diretta Streaming Prime Video): Champions League Ottavi Andata Lazio vs Bayern Monaco (Diretta Streaming Prime Video), Le prime due partite della fase a eliminazione della Uefa Champions League 2023/24 non hanno portato sorprese: ...

SNAI – Serie A: venerdì Inter-Salernitana, Inzaghi ‘rasoterra’ Favorite tutte le big, il colpo del Bologna all’Olimpico a 3,40: Dopo la tre giorni di coppe europee, torna il campionato con due anticipi in programma venerdì; sulla panchina dei campani debutta Liverani, impresa a San Siro a 14. Juve ok a Verona a 1,65, Milan a 1 ...

L'EX - Behrami: "Napoli, corsa Champions complicata, c'è confusione da inizio stagione": La doppia sconfitta della Juve è arrivata nel momento giusto per l'Inter, può permettersi una maggiore rotazione della rosa con meno pressioni. Questo distacco dalla Juve significa tantissimo, per me ...