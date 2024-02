Si salva solo per l'assist ad Arnautovic. De Vrij 5: Si prende un Questa volta non è il Marocco, ma il Benfica. Non basta l'assist Ha un compito complicato da svolgere, tenere a bada Di Maria.

Di Maria salva il Benfica in Europa League e i quotidiani lo esaltano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Di Maria decisivo in Europa League per la vittoria del Benfica contro il Tolosa: due rigori dell'argentino salvano i portoghesi. I quotidiani in Portogallo lo esaltano, partendo da A Bola: Il quotidiano portoghese scrive: «Ave Maria». Mentre Record: «Il salvatore».

