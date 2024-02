Devastante incendio a Concorezzo | l’allarme | i danni e le cause del rogo Cosa sappiamo per ora

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024)(Monza), 16 febbraio 2024 - Tre capannoni devastati dalle fiamme, due gestiti da cinesi, uno vende materiali per computer, l'altro attrezzature per ristoranti, e un'autofficina. Nessun ferito e nessun intossicato, ma nel grossodivampato nella notte in via Primo Maggio a“è coinvolto anche il nastrificio Valera Lissoni, lì accanto – spiega il sindaco Mauro Capitanio, sul posto -. L'azienda non è stata toccata direttamente dalle fiamme, ma i vigili del fuoco sono dovuti entrare con gli idranti per verificare che fosse agibile”. “Sono bruciate soprattutto carta e plastica – aggiunge il primo cittadino – ma le prime verifiche di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) non hanno rilevato sostanze tossiche nell'aria. Una centralina è stata piazzata in via Ozanam, domani ci saranno i risultati. ...