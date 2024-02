Demoni da anni La confessione choc sulla strage di Altavilla | c' è un nuovo arresto

La minore ha riferito che presso la sua abitazione vi erano, già da anni, dei 'demoni' ritenuti responsabili di alcuni accadimenti a componenti della sua famiglia e della necessità di scacciarli. La

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La figlia di 17enne di GiovBarreca - indagata per omicidio pluriaggravato in concorso nei confronti della madre e dei fratelli e di occultamento del cadavere della propria madre - è comparsa lo scorso 14 febbraio, dinnanzi alla procuratrice Claudia Caramanna per chiarire il suo ruolo nel triplice omicidio della madre, Antonella Salamone, e dei due fratelli, Kevin e Emanuel, di 16 e 5. Dinnanzi alla pm, la ragazza «ha iniziato a rendere un racconto spontaneo, rivelando il suo pieno coinvolgimento nei gravissimi fatti che hanno visto coinvolta la sua famiglia», avvenuti adMilicia, nel Palermitano. Con la stessa accusa sono in carcere il padre e una coppia di amici palermitani che avrebbero ispirato laper furore pseudo-religioso. La minore è stata interrogata e alla presenza del ...

Strage di Palermo, arrestata la figlia superstite: «C'erano i demoni. Mia madre e mio fratello prosseduti dalla stessa figura demonica»: Dettagli sempre più inquietanti sulla strage di Altavilla Milicia, nel Palermitano. Il ruolo di Miriam, la figlia sopravvissuta e indagata per concorso in omicidio per la morte di ...

Altavilla, la 17enne: “Mamma e Kevin torturati per scacciare il demonio”: L’11 febbraio si è presentata davanti alla Procura per i minorenni di Palermo e ha fornito un “resoconto agghiacciante, anche in relazione al contributo personale fornito in relazione alle torture ...