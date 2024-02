De Zerbi è il candidato più adatto a sostituire Xavi al Barcellona Mundo Deportivo

Roberto De Zerbi e Mikel Arteta (41/Arsenal). Ma la Bild parla tedesco sulla panchina dei blaugrana Ralf Rangnick candidato Più recentemente, l'Austria ha sconfitto la DFB - Team per 2 - 0. Il

(Di venerdì 16 febbraio 2024)lascerà la panchina dela giugno. Sono tante le voci sui possibili candidati a sostituirlo. De, allenatore italiano impegnato sulla panchina del Brighton, sarebbe uno di quelli. E, secondo il, anche quello più. Depiace alper il suo calcio offensivo Il giornale spagnolo scrive: “Tra gli allenatori fuori dalla pista tedesca (ndr Tuchel), Roberto deè forse ilil cui sbarco alsarebbe più auspicabile. Il 44enne italiano ha un contratto con il Brighton fino al 2026 e una clausola rescissoria da 10 milioni, ma all’interno del club del Barça ci sono voci che difendono la sua candidatura per il suo impenitente calcio ...

Roberto De Zerbi in trattative con il Barcellona: Roberto De Zerbi potrebbe essere il prossimo allenatore del Barcellona. I suoi agenti, Edoardo Crnjar ed Edmundo Babchi, hanno recentemente incontrato i vertici del club catalano, tra cui il president ...

Barcellona, Rangnick è candidato per la panchina (La Bild): "Il President del Barcellona è entusiasta del lavoro di Rangnick in Austria e lo vede come un degno successore di Xavi".

Thiago Motta alla Juventus, ha già cantato: il podio è una sentenza: I risultati dei rossoblù sono lo specchio delle idee di Thiago che ha contribuito in maniera sostanziale alla crescita dei suoi calciatori.