De Rossi | buona a metà la prima in Europa | Feyenoord-Roma 1-1

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Rotterdam, 16 febbraio 2024 – Importante pareggio esterno per lache esce indenne dal ‘De Kuip’ di Rotterdam, portando a casa un pareggio per 1-1 contro ilnell’andata del playoff diLeague. Al vantaggio degli olandesi nel recupero del primo tempo con Paixao, replica Lukaku al 22? della ripresa. La qualificazione si deciderà tra una settimana allo stadio Olimpico. Parte forte lae all’8? ci prova Bove con un tiro da fuori area deviato in angolo dal portiere. Due minuti dopo gialloa un passo dal vantaggio. Dybala ispira per Pellegrini, lanciato in porta centralmente: il capitano giallorosso prova a dribblare il portiere avversario in uscita, ma Wellenreuther lo neutralizza. Al quarto d’ora Lukaku guadagna di mestiere un buon calcio di punizione dal limite, defilato sulla ...