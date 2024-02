De Luca insulta Meloni | “Lavora tu | str”

Un altro sincero democratico, tale Luca Dell'Atti, presidente del Museo di Ostuni, posta una fotografia della premier Giorgia Meloni a testa in giù perché, questa volta, colpevole di aver celebrato il Giorno in memoria delle Foibe, il

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 febbraio 2024 – Volano gli stracci tra De, con il governatore della Campania che usa persino il turpiloquio, definendo la premier una “str...”. L’ira del presidente della Regione parte dal discorso della presidente Consiglio alla firma con la Regione Calabria dell’accordo per lo sviluppo e la coesione.ha detto: “Devo ringraziare i presidenti di regione” sul lavoro sui fondi di coesione: “tutti hanno capito il senso di quello che stiamo facendo, c'è stata una enorme collaborazione, tutti sono collaborativi salvo uno che non è molto collaborativo allo stato attuale (il riferimento nemmeno troppo implicito è proprio a De, ndr). Rispetto per carità, neanche mi stupisce troppo, se si va a guardare il ciclo di programmazione 2014-2020 risulta speso il 24% della spesa, se invece di fare ...