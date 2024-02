De Luca in piazza contro l’Autonomia differenziata | «È una legge truffa» Scontro a distanza con Meloni | poi l’insulto | «Str***a» – Il video

14.00 Meloni: fondi coesione contro i divari "I fondi di sviluppo e coesione sono lo strumento tranne uno",riferendosi a De Luca. " "Il governo non ha avuto bisogno di vedere i trattori in piazza

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il presidente della Regione Campania Vincenzo Deè arrivato ina Roma, per partecipare alla manifestazione con sindaci del sudla riforma sul. Non ha perso tempo per esprimere alla sua maniera colorita tutta la sua contrarietà alla riforma: «non penalizza il sud, lo calpesta e lo offende – ha dichiarato -.deve chiedere scusa perché questi fondi erano destinati in primo luogo al Sud, e gli accordi di coesione andavano fatti innanzitutto con le regioni del sud invece che con tutte le regioni del nord. Se pensa che la dignità del Sud sia in vendita si sbaglia la manifestazione di oggi serve a ricordare a Giorgiae a tutti che la dignità del sud non è in ...

La battaglia di Vincenzo De Luca nel nome del Sud (con il no all’ Autonomia differenziata ), del terzo mandato (per sé stesso) e della scalata per ... (ilfattoquotidiano)

Il Pd si oppone fermamente all’ Autonomia differenziata ed è pronto a mettere in campo qualsiasi forza per fermarla . È aperta la battaglia dem e uno ... (ildifforme)

Ressa a piazza Colonna, a Roma, per il passaggio del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , che dal presidio dei sindaci del Sud in ... (iltempo)

L'OPINIONE - Lucchesi: "Il Napoli deve provare a far valere le proprie qualità per conquistare un piazzamento europeo": A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale di Roma e Fiorentina. Lei è stato direttore gen ...

De Luca a Roma: "Qui per difendere la dignità del Sud. Serve un'operazione verità": Così Vincenzo De Luca ha parlato prendendo la parola in piazza Santi Apostoli a Roma durante la manifestazione promossa da Regione Campania e Anci Campania per lo sblocco del Fondo Sviluppo e Coesione ...

De Luca in piazza, Feltri fa sorridere lo studio: "Più simpatico di Totò": Ressa a piazza Colonna, a Roma, per il passaggio del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che dal presidio dei sindaci del Sud in ...