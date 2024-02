De Luca in piazza contro l’Autonomia | attacca la Meloni | “Lavora tu str***a”

Vincenzo De Luca 'Masaniello' a Roma. Il governatore della Il governatore della regione Campania è il leader della protesta contro dopo l'iniziale presidio in piazza Santi Apostoli, all'esterno

La battaglia di Vincenzo De Luca nel nome del Sud (con il no all’ Autonomia differenziata ), del terzo mandato (per sé stesso) e della scalata per ... (ilfattoquotidiano)

Il Pd si oppone fermamente all’ Autonomia differenziata ed è pronto a mettere in campo qualsiasi forza per fermarla . È aperta la battaglia dem e uno ... (ildifforme)

Ressa a piazza Colonna, a Roma, per il passaggio del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , che dal presidio dei sindaci del Sud in ... (iltempo)

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è arrivato in piazza a Roma, per partecipare alla manifestazione con sindaci del sud contro ... (open.online)

Accordi di coesione, Meloni incensa il governo e provoca De Luca: “Lavori al posto di stare in piazza a manifestare”: Accordi di coesione, Meloni incensa il governo e provoca De Luca: "Lavori al posto di stare in piazza a manifestare" ...

In Piazza Santi Apostoli a Roma la manifestazione di De Luca contro l’autonomia differenziata e il blocco dei fondi Fsc: De Luca ricevuto al Ministero, pur in assenza del Ministro Fitto, poi confronto con il Prefetto. «Il Sud non è in vendita» ...

