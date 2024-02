Nuovo piano Meloni sui migranti: "Modello Caivano per il Nord senza però citarlo - al governatore della Campania Vincenzo De Luca nelle stesse ore, è sceso in piazza a Roma per protestare contro

De Luca contro la Meloni: "Siamo pronti alla battaglia sociale" (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA margine della manifestazione di protesta contro l'Autonomia differenziata, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Montecitorio assieme a due sindaci campani, si è fermato in Transatlantico a conversare con alcuni giornalisti, lamentandosi per non essere stati ricevuti da nessuno nei ministeri. "Siamo arrivati davanti al Ministero della Coesione, dove sono degli stakanovisti: non c'era nessuno. Non c'era il ministro, non c'era un sottosegretario, non c'era un funzionario che stava giocando a tennis. Ci hanno spintonato, poi hanno detto che una delegazione poteva salire, ma sopra non c'era nessuno. Allora sono andato verso Palazzo Chigi, ma una barriera di polizia ci ha bloccato. Hanno detto che poteva passare solo il Presidente, e così sono andato io. Ma a Palazzo Chigi, non c'era ... Leggi tutta la notizia su anteprima24

