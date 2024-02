Dargen D’Amico non sarà a Domenica In il 18 febbraio | Mara Venier aveva detto | “Lo aspetto”

Nono Dargen D'Amico con il nuovo album Ciao America, che contiene nella riedizione streaming il singolo Onda alta portato al festival. Nella top ten slitta al quarto posto dopo 13 settimane in

Dargen D'Amico si è esibito portando sul palco un look che rappresentasse il brano in gara, a rafforzare questa connessione i dettagli arancioni che ... (fanpage)

Dargen D'Amico ospite di Domenica In dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024. L'artista, sollecitato dai giornalisti, ha parla to di ... (fanpage)

Riccardo Iacona: "Daspo ai cantanti che parlano di politica in Rai Una barbarie": Mentre gli strascichi delle polemiche su Ghali e Dargen D’Amico continuano a tenere banco, dal governo spunta un’idea su come evitare che anche le prossime edizioni del Festival di Sanremo (e non solo ...

La morte di Navalny ci racconta la differenza tra un regime vero e quello (italiano) inventato: Navalny dopo Prigozhin, dopo e come tanti altri. Ed il mondo tace. mentre da noi si manifesta davanti alle sedi Rai per Dargen D'Amico ...

Sanremo dilaga nella hit parade, in vetta la raccolta: Se già la scorsa settimana, a gara ancora in corso, Sanremo aveva monopolizzato la classifica dei singoli più venduti della classifica Fimi, in quella dal 9 al 15 febbraio il festival della canzona it ...