Dare fiducia a chi fa shopping? Vale un miliardo

play - off e di fatto possono guardare con un pizzico di fiducia Il Rennes prova a dare qualche segnale di vita sul finire del Ma sui social tra i tifosi rossoneri c'è chi punge ancora Pioli: '

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 16 febbraio 2024) È la valutazione in dollari di Scalapay, il servizio per pagare online e nei negozi in tre o quattro rate senza interessi. Panorama ha chiesto al cofondatore, Simone Mancini, come funziona e come è riuscito a creare questo «unicorno». Averenegli altri puòre undi dollari e Simone Mancini ne è la prova inconfutabile: la società da lui guidata, Scalapay, ha raggiunto questa valutazione da capogiro ormai da un paio d’anni e non smette di crescere. Fa parte degli «unicorni», attributo mitologico riconosciuto alle società emergenti in grado di superare quella fatidica soglia stellare. Per riuscirci, assieme ai 727 milioni di dollari di finanziamenti raccolti, è stata decisiva la convinzione che le persone mantengano sempre, o quasi sempre, gli impegni presi. Nello specifico, la promessa di ripagare le rate di un ...