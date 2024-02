Dalla Spagna | Lopetegui rifiuta la Premier League E il Milan

Nelle ultime ore poi, dalla Spagna, è spuntata una terza pista, questa volta riferita a Julen Lopetegui, spagnolo di 57 anni , ultimo domicilio calcistico Wolverhampton. Di solito tre indizi fanno

Il Messaggio scritto dal giovane Tillmann quando aveva 11 anni, è partito dall’isola di Maiorca, in Spagna . Ci ha messo più di un anno per ... (2anews)

Il testimone. Una biografia sonora di Saverio Tutino a cent’anni dalla nascita: Il fondatore dell’Archivio Diaristico raccontato a 100 anni dalla nascita nel podcast Il testimone. Una biografia sonora... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...

Tiro a segno, Coppa del Mondo Granada 2024: Maldini 4° e Monna 8° nella pistola da 10 metri, ma Strautmanis scappa via nel ranking olimpico: Non arrivano buone notizie in chiave ranking olimpico per l'Italia dalla tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno in corso a Granada, in Spagna: nella pistola 10 metri maschile è secondo il le ...

Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Interesse dalla Liga per Mario Gila": Nella vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco, Mario Gila è stato senza dubbio uno dei migliori in campo. Insieme ai suoi compagni di reparto lo spagnolo è riuscito ad annullare ...