Dal testo al video in pochi secondi | Sora è il nuovo modello di OpenAI I filmati creati sembrano veri e sono incredibili

Immaginate di scrivere in un campo di testo la frase 'primo piano di due navi pirata che combattono tra qualche minuto questo video:di limitare le preoccupazioni sui potenziali rischi derivate dal

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Guardando idi esempio diffusi dac’è da rimanere a bocca aperta per la qualità della coerenza dei frame e per la lunghezza dei. Siamo su livelli mai visti prima....

L'Aula del Senato ha dato il via libera alla Riforma degli istituti tecnici con 101 voti favorevoli. Adesso il disegno di legge passerà alla Camera ... (orizzontescuola)

Xavier Jacobelli ha parlato di Inter-Juventus, partita valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A, prevista domenica 4 febbraio alle ore ... (inter-news)

Anche in Francia c’è la recessione, ma non economica, è sessuale. A confermare che i francesi si stanno allontanando dal sesso è un nuovo sondaggio ... (iodonna)

I Ricchi e Poveri vincono Sanremo su TikTok con il brano Ma non tutta la vita: Il segreto “Emozionarsi sempre e metterci grinta”, ha spiegato al Tg1 il duo, che per partecipare alla kermesse ha sospeso un tour internazionale dalla Mongolia al Kazakistan. Per un motivo diverso, ...

Ad Altofonte realizzata una palestra gratis e all’aperto: Una vera e propria palestra a cielo aperto quella montata ad Altofonte, comune alle porte di Palermo. L’area è fruibile gratuitamente ed è stata finanziata dal Pnrr che il comune di Altofonte ha otten ...

Sora: il muovo modello di OpenAI rivoluziona la generazione di video da testo: Il modello Sora di OpenAI rivoluziona la generazione di video da prompt di testo, consentendo la creazione di scene realistiche e fantasiose in risposta a istruzioni testuali, pur presentando alcune l ...