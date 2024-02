“Dacci i soldi o ti tagliamo la gola” | accerchiato e rapinato in zona stazione a Bergamo

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 – Allarme sicurezza nelladelladidove, in meno di 24 ore, sono accaduti due episodi preoccupanti. Mercoledì, un giovane stava aspettando l'autobus per tornare a casa al termine delle lezioni, quando è stato avvicinato da due coetanei che, tra minacce e spintoni, hanno tentato di rapinarlo. Uno di loro ha estratto anche un coltello per farsi consegnare la sigaretta elettronica e i contanti. Provvidenziale è stato l'intervento dei poliziotti in borghese presenti sul posto. Gli agenti hanno fermato due giovani, un 24enne di origine egiziana, e il complice, minorenne rere sul territorio nazionale. Una volta accertata la dinamica dei fatti, il 24enne è stato arrestato per tentata rapina: con se aveva anche dei documenti risultati poi oggetto di furto e ...

