Da Israele ai vaccini | Mara Venier una di Loro

sotto scorta per le minacce ricevute sui social dopo che Mara • È scontro tra Vaticano e Israele. L'ambasciatore presso la 'Mamma ci perseguita' La Verità: In sedia a rotelle per i vaccini /

(Di venerdì 16 febbraio 2024)nel corso di Domenica In ha letto un comunicato dell'AD Roberto Sergio in favore di. Dopo le affermazione di Ghali. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Scontro Lega-FdI sul terzo mandato, tensioni tra Vaticano e Israele. Le prime pagine: Nato e Usa in allarme, scontro Agnelli, confronto Meloni-Schlein, processo di Cutro, scudo penale per medici, stop trattative in Egitto.

Israele-Gaza, botta e risposta tra Di Battista e Storace: "L'obiettivo è cacciarli dalla loro terra": Dibattito a diMartedì tra Francesco Storace e Alessandro Di Battista: "Loro vogliono cancellare Hamas", "La lotta al terrorismo è una scusa, l'obiettivo è cacciarli dalla loro terra".

Hamas, il video del leader Sinwar in fuga. Israele: "Non può nascondersi": (Adnkronos) - Il leader di Hamas in fuga. Israele è entrato in possesso di un video che mostra il capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, insieme alla moglie e a ...