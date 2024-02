Da Fabri Fibra ai Subsonica | quando la musica attinge dai casi di cronaca

Eros Ramazzotti, Paolo Belli (che ha pure scritto l'inno della squadra), Samuele Bersani, Francesco Gabbani, Fabri Fibra, Giusy Ferreri, Gianna Nannini, Rita Pavone, Samuel dei Subsonica, Anna

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La vicenda dell’archiviazione di Fedez dopo la denuncia, per diffamazione, da parte di Pietro Maso rappresenta non solo uno degli aspetti della valutazione giuridica della “creatività artistica”, ma anche uno dei punti principali dell’applicabilità del principio del diritto all’oblio inspecifici. Perché il brano “No game – freestyle” è solo uno dei tanti in cui si fa riferimento (o si prende spunto) da un efferato delitto, con idinera che hanno spesso rappresentato un’ispirazionele, soprattutto per il mondo del rap. Un caso su tutti: “Cuore di latta” di. LEGGI ANCHE > Il caso della canzone di Fedez su Pietro Maso e il mancato “diritto all’oblio” La decisione del gip di Roma di archiviare la denuncia per diffamazione nei confronti di Fedez da ...