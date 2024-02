Cyber spionaggio | caso Occhionero | racconto di una storia italiana

sarebbe in realtà diretta a prendere dimestichezza con la cyber diverse missioni di ricognizione con attività di spionaggio contro che: ' …nel caso di una invasione dei suoi subalterni di

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Nel silenzio pressoché generale e nell’indifferenza della comunità di addetti al settore dellasecurity, a Perugia si sta svolgendo un processo che inizialmente prometteva di fare molto rumore, essendo coinvolti in prima battuta un procuratore romano e illustri esponenti delle nostre forze di polizia. Un processo che ora, esaurita la sua carica propulsiva, langue InsideOver.

Elezioni e cyber sicurezza: come affrontare le sfide in Italia, il Paese che ospita il G7: Anche il piano Mattei, il progetto di Giorgia Meloni di rendere il nostro Paese il ponte geo-strategico tra Africa e Occidente, metterà l’Italia nel mirino delle minacce di cyber spionaggio mediante ...

La Cina pensa alla guerra su Taiwan e cambia strategia cyber: Un rapporto pubblicato dagli Stati Uniti e dagli alleati Five Eyes rivela che hacker sostenuti da Pechino hanno avuto accesso a diverse infrastrutture critiche per almeno cinque anni. Erano pronti a u ...

Hacker in azione in Olanda, l'accusa contro la Cina: "Attaccate nostre strutture": Le agenzie di intelligence olandesi hanno accusato per la prima volta la Cina di aver effettuato un attacco hacker contro una una rete militare nazionale ...