Cuggiono | riapre l' ufficio postale dopo i lavori di ammodernamento

(Di venerdì 16 febbraio 2024)(Milano), 16 febbraio 2024 – L'diha riaperto i battentilegati al progetto Polis-casa dei servizi digitali, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022 idi ristrutturazione sono stati avviati in 300 uffici postali in tutta Italia ed entro la fine del 2026 saranno complessivamente 7mila i nuovi uffici Polis. Aè stato rinnovato l’impianto di illuminazione, rifatta la pavimentazione, è stato tinteggiato e sono stati messi nuovi arredi, altre alla realizzazione di nuove ...