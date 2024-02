Una straordinaria pagina di storia, Euno è un martire per la Totò Cuffaro, riferendosi ad una ricostruzione giornalistica. "Con Lombardo ha sempre sostenuto, come me d'altronde, che non vuole più

Cuffaro come Euno, simbolo di un Sud che non si vuole piegare a una Roma opprimente (Di venerdì 16 febbraio 2024) Euno, chi era costui? Per coloro che hanno studi classici – sempre di meno – fu un protagonista delle ribellioni degli schiavi, come Spartaco, contro l'oppressione di Roma. Per un certo tempo governò, in spregio al potere Romano, la Sicilia, conquistando con il suo verbo gli ultimi e gli sfruttati – come spesso sono i siciliani, che nel loro piccolo, a volte, si incazzano. Cuffaro, visto in TV come un San Sebastiano infilzato dagli arcieri agli ordini di Corrado Formigli, perché si è prestato al martirio? Perché ha bisogno delle visibili catene dell'oppressione, per rappresentare gli oppressi siciliani, abbandonati dal potere Romano, a cui, al tempo del maggioritario, servono meno i loro voti. Sempre meno soldi, assistenzialismo, servizi, ...

