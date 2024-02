Cucine da incubo | ristorante Mellow Yellow streaming

Giorgio Locatelli, titolare di un ristorante di successo a ovvero Quattro Hotel per Bruno e Cucine da Incubo per Antonino, quest'

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Com’è oggi il, protagonista della puntata della nona stagione didaItalia in onda in prima tv in chiaro il giorno 16 febbraio 2024 su NOVE? Andiamo a vedere se rientra nei ristoranti chiusi tra quelli visitati da Antonino Cannavacciuolo o se la cura dello chef partenopeo è servita a rilanciare il locale.daItalia –Subito trovate il promo della puntata dedicata al. È possibile rivedere intutte le puntate e i video del programma sul Portale Tv8 a questo link. Ci sono momenti della vita in cui è meglio aspettare in silenzio?#Davi aspetta ...