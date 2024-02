Crollo | sindacati | Cordoglio non basta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 16 febbraio 2024) 12.28 Il segretario della Cgil Toscana Rossi esprime "tristezza e rabbia" per l'ennesima strage sul lavoro a Firenze. "La storia non cambia, questi incidenti non sono figli del caso". Duro il segretario Uil Bombardieri:"Non parlate die dolore.Assumetevi le responsabilità delle gare al massimo ribasso, degli appalti a cascata e della mancanza di controlli". Anche per il leader Cisl Sbarra "e solidarietà nonno.Sicurezza sul lavoro deve essere una priorità"