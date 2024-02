Crollo nel cantiere | le testimonianze | “La terra ha tremato | poi le grida Vicine a un ferito | era sotto choc”

Sciopero generale regionale in Toscana, nelle ultime due ore di turno: lo hanno indetto Cgil, Cisl e Uil dopo il grave incidente avvenuto stamani a Firenze nel cantiere per la costruzione di un nuovo supermercato.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Firenze, 16 febbraio 2024 – “Abbiamo sentito un boato fortissimo. Lahae siamo corse fuori. Ci siamo trovate davanti una nuvola di polvere e in lontananza ledisperate”. Barbara D’Aria e Stefania Baggiani, segretarie della ditta Postini Fiorentini con sede nelle vicinanze delin via Mariti dove è avvenuta la tragedia, raccontano i primi momenti dopo ildi questa mattina, 16 febbraio. “Abbiamo visto un muro crollato, ma i nostri colleghi in partenza con i motorini per le consegne mattutine, hanno assistito proprio al disastro – raccontano le testimoni – Hanno visto le persone cadere giù nele subito hanno allertato i soccorsi. Noi ci siamo affacciate dalla rete che circonda ile abbiamo visto una persona ferita ...

«Poco dopo le 8 ho sentito un grande boato . Non immaginavo una tragedia del genere e sono dispiaciuto per le vittime». Sono questi i primi attoniti ... (open.online)

Firenze, crollo nel cantiere del nuovo supermercato: almeno due morti: Tragedia in un cantiere a Firenze, in via Mariti, dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga. Un muro di contenimento crolla; due operai sono morti, altri ...

Firenze, scuolabus con molti bambini a bordo passato di fianco al cantiere nel momento del crollo: Firenze, 16 febbraio 2024 – Un miracolo nella tragedia. Nel momento in cui è crollata la trave di cemento al cantiere del supermercato Esselunga di via Mariti a Firenze, uno scuolabus con molti ...

Firenze, morti e feriti per crollo in un cantiere: È quanto rende noto il 118 dell’Asl Toscana. L’incidente si sarebbe verificato per un “importante crollo di uno dei piloni principali” nel cantiere del supermercato in costruzione. Quattro squadre dei ...