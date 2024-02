Crollo nel cantiere | le parole di un superstite | “Non ricordo nulla Sono svenuto”

Leggi Anche Crolla un pilone nel cantiere di un'Esselunga a Firenze, il 118: 'Un operaio morto e tre feriti. Almeno altri tre dispersi sotto le macerie'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Firenze, 16 febbraio 2024 – ”Non”.le primissimedi uno degli operai sopravvissuti dopo ildi una trave nelEsselunga di via Mariti a Firenze. Firenze, il momento delnelL’uomo, 51 anni, è ora ricoverato all’ospedale di Careggi in codice giallo, mentre altri due suoi colleghiin condizioni critiche giunti in ospedale in codice rosso. Dunque il bilancio attuale della tragedia aldi via Mariti è di un morto e quattro dispersi. "Abbiamo estratto in vita per il momento tre operai – spiega il dirigente dei vigili del fuoco –. Un quarto operaio invece è deceduto. Al momento stiamo cercando quattro ...