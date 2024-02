Roma, 16 feb. Per il crollo avvenuto nel cantiere a Firenze vedo una situazione problematica allestremo per cinque persone: uno e' stato portata via ora, per un altro si vede alcuni elementi del corpo umano che fanno

Crollo nel cantiere Esselunga a Firenze: un morto accertato, 3 estratti vivi e 4 dispersi (Di venerdì 16 febbraio 2024) AGI - È di un morto, tre feriti e quattro dispersi il bilancio ufficiale del Crollo nel cantiere di via Mariti, a Firenze, dove erano in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo supermercato di Esselunga. A riferirlo ai giornalisti Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza dei vigili del fuoco. "I vigili del fuoco - ha spiegato - hanno estratto in vita per il momento tre operai, che sono stati affidati al personale sanitario e portati in ospedale e non abbiamo più notizie sulle loro condizioni. Un quarto operaio invece è deceduto, questo è il bilancio di adesso. Al momento stiamo cercando quattro operai che ci vengono segnalati come dispersi. Noi ci muoviamo sulle indicazioni del responsabile di cantiere che dicono che mancano 4 ... Leggi tutta la notizia su agi (Di venerdì 16 febbraio 2024) AGI - È di un, tre feriti e quattroil bilancio ufficiale delneldi via Mariti, a, dove erano in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo supermercato di. A riferirlo ai giornalisti Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza dei vigili del fuoco. "I vigili del fuoco - ha spiegato - hanno estratto in vita per il momento tre operai, che sono stati affidati al personale sanitario e portati in ospedale e non abbiamo più notizie sulle loro condizioni. Un quarto operaio invece è deceduto, questo è il bilancio di adesso. Al momento stiamo cercando quattro operai che ci vengono segnalati come. Noi ci muoviamo sulle indicazioni del responsabile diche dicono che mancano 4 ...

