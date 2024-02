- - > Un'immagine del crollo nel cantiere Esselunga a Firenze - Fotogramma . Tragedia del lavoro in un cantiere di Firenze: tre morti, tre feriti (due in codice rosso, uno in giallo) e due persone non ancora ritrovate sono.

Crollo nel cantiere Esselunga a Firenze, tre operai morti, tre feriti e due dispersi. Le testimonianze: «Ho avuto paura di morire» (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tre operai morti, tre feriti e due dispersi. È il bilancio del tragico incidente che si è verificato nella mattina di oggi, 16 febbraio, vicino al cantiere dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga, nell’area dell’ex Panificio militare a Firenze. Secondo la ricostruzione del disastro, sarebbe prima crollato il solaio più alto, poi i tre piani sottostanti. In particolare, gli inquirenti ipotizzano – in base alle prime informazioni tecniche acquisite – che avrebbe ceduto una trave in cemento prefabbricato o, addirittura, il dente di un pilone di tenuta della stessa trave. Da qui il Crollo a catena che ha travolto otto operai distribuiti nei solai sotto. Due delle persone ferite sono in terapia intensiva e ... Leggi tutta la notizia su open.online (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tre, tree due. È il bilancio del tragico incidente che si è verificato nella mattina di oggi, 16 febbraio, vicino aldove è in corso la costruzione di un supermercato, nell’area dell’ex Panificio militare a. Secondo la ricostruzione del disastro, sarebbe prima crollato il solaio più alto, poi i tre piani sottostanti. In particolare, gli inquirenti ipotizzano – in base alle prime informazioni tecniche acquisite – che avrebbe ceduto una trave in cemento prefabbricato o, addirittura, il dente di un pilone di tenuta della stessa trave. Da qui ila catena che ha travolto ottodistribuiti nei solai sotto. Due delle persone ferite sono in terapia intensiva e ...

