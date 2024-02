Crollo nel cantiere Esselunga a Firenze | tre morti Giani | Travi accartocciate | un dramma

in via Mariti, nel cantiere del nuovo centro commerciale 'Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di

AGI - Tragedia sul lavoro a Firenze, in via Mariti. Tre operai impiegati nel cantiere per la costruzione del nuovo Esselunga, sono morti dopo che una trave di cemento è crollata sul solaio. Altri tre uomini sono stati estratti vivi dalle squadre dei vigili del fuoco. I feriti, di cui due gravi, sono stati portati all'ospedale di Careggi. I vigili del fuoco sono alla ricerca di altri operai dispersi, che al momento sembrerebbero essere due. Giani: "Travi accartocciate; drammatico" "Travi accartocciate, è una cosa drammatica. Difficile trovare le parole con queste immagini". Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sul posto dell'incidente.

