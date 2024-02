Una terribile tragedia, purtroppo l'ennesimo incidente sul lavoro. Firenze si stringe intorno alle famiglie degli operai morti questa mattina dopo il crollo di una trave di cemento in un cantiere. L'incidente si è verificato questa mattina in via Mariti, alla periferia della città, dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga:

Crollo nel cantiere Esselunga a Firenze: 1 morto e 3 feriti. Tre operai sotto le macerie (Di venerdì 16 febbraio 2024) E' di un morto, tre feriti e altre tre operai ancora non estratte dalle macerie il bilancio al momento dell'incidente avvenuto stamani nel cantiere a Firenze dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga. «Le persone coinvolte allo stato attuale delle cose sono otto. Si cercano ancora tre operai che non danno segnali e le speranze sono ridotte a lumicino. Altri tre operai sono stati...

TRAGEDIA SUL LAVORO A FIRENZE:: Si tratta di un incidente gravissimo nel cantiere per la nuova Esselunga a Rifredi. L'area è quella dell'ex Panificio militare, alla periferia della città. Sarebbe crollato un intero solaio. Sul posto ... Firenze: tre operai morti per crollo di un pilone nel cantiere Esselunga. Tre estratti vivi. Si cercano dispersi: FIRENZE – Crollo stamani, 16 febbraio 2024, nel cantiere che deve costruire un supermercato della catena Esselunga: il bilancio attuale parla di 3 operai morti e 3 estratti vivi dalle squadre dei ...

