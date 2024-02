in via Mariti, nel cantiere del nuovo centro commerciale 'Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di

Crollo nel cantiere Esselunga a Firenze: 1 morto e 3 feriti. Quattro persone sotto le macerie (Di venerdì 16 febbraio 2024) E' di un morto, tre feriti e altre tre-Quattro persone ancora non estratte dalle macerie il bilancio al momento dell'incidente avvenuto stamani nel cantiere a Firenze dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga. E' quanto rende noto il 118 dell'Asl Toscana, centro che con proprio personale, partecipa anche alle squadre Usar - attivate nell'ambito delle maxi-emergenze - insieme...

